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  3. 15 Temmuz 2017 23:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki 'Şehitler Anıtı'nı yapılan tören ve dualarla açtı.

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İzmirliler sokağa döküldü
İzmirliler sokağa döküldü
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Şehitler Köprüsünde şehitler için gökyüzüne yansıtılan ışık havadan görüntülendi
Şehitler Köprüsünde şehitler için gökyüzüne yansıtılan ışık havadan görüntülendi
Video Galeri
Erdoğan: FETÖcülere tek tip elbise giydirilecek
Erdoğan: FETÖcülere tek tip elbise giydirilecek
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Başkentte vatandaşlar eski Meclisin önünde toplandı
Başkentte vatandaşlar eski Meclisin önünde toplandı
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Özel Harekat şehitleri için anma töreni
Özel Harekat şehitleri için anma töreni
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hainlerin kafasını koparacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hainlerin kafasını koparacağız