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  3. 15 Temmuz 2019 14:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için okunan Hatm-i Şerif merasiminde, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Zaferinin 3. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na şehit yakınları ve gazilerle birlikte çiçek bıraktıktan sonra yine şehit yakınları ve gazilerle...

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