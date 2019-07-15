Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu
15 Temmuz 2019 14:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için okunan Hatm-i Şerif merasiminde, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Zaferinin 3. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na şehit yakınları ve gazilerle birlikte çiçek bıraktıktan sonra yine şehit yakınları ve gazilerle...