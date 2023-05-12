Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, taklidini yapan fenomene gülmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, taklidini yapan fenomene gülmedi 12 Mayıs 2023 Cuma Saat: 17:30 Güncelleme: 12 Mayıs 2023 Cuma 17:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini taklit eden sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya ile buluştu. Erdoğan'ın Muhammed Nur Nahya'nın yaptığı taklitlere gülmemesi dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645e4d7f777cb22ca733fd53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan canlı yayında küplere bindi: ''Bana küfür ettirmeyin'' Kılıçdaroğlu provokasyon ve tehditlere böyle meydan okudu İstanbul'un barajlarında 10 yıldır böylesi görülmedi Depremzedeye kapkaççı kabusu! Yaşlı depremzedeyi hastanelik etti Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı Depremzedeleri dolandıran şerefsizler çetesi çökertildi Komedi filmi gibi soygun girişimi kamerada Seçime 2 gün kala kahreden ucuzluk izdihamı Kız Kulesi'nde görsel şölen! Işık ve lazer şovuyla açıldı