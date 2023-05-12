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Cumhurbaşkanı Erdoğan, taklidini yapan fenomene gülmedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini taklit eden sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya ile buluştu. Erdoğan'ın Muhammed Nur Nahya'nın yaptığı taklitlere gülmemesi dikkat çekti.

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