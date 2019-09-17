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  3. 17 Eylül 2019 20:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi anları böyle izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Tebrik ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınladı.

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