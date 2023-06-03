Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti 03 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 16:15 Güncelleme: 03 Haziran 2023 Cumartesi 16:15 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yemin etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647b3cebae200620f00154a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da derenin rengi değişti; İSKİ'den açıklama geldi Cinsiyet partisinde cinnet! Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı Afrika değil Türkiye! Anadolu Leoparı kamerada Antalya kabusu yaşıyor! Şehir sular altında, araçlar sürüklendi İstanbul'un bir ilçesinde arı istilası! Vatandaş şokta İstanbul'da ''eli silecekli trafik magandası'' kamerada Meclis'teki yemin törenine damgasını vuran Atatürk vurgusu Erdoğan'dan Meclis koridorlarına damgasını vuran sözler 3 tren birbirine girdi: Yüzlerce ölü ve yaralı var!