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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yemin etti.

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