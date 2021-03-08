Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dört bir yanından inşallah ses getireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dört bir yanından inşallah ses getireceğiz 08 Mart 2021 Pazartesi Saat: 17:45 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6046388b96100667ea4a4523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Halkbank'tan kadınlara finansman desteği THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı MSB: Yunanistan Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı 13 yaşında evlendirilen kadın: Çocukları evlendirmeyin, okutun Eski eşini döven zanlıya meydan dayağı kamerada Kadınlar Günü'nde sokak ortasında kadına şiddet! Hülya Avşar bu sefer de muhabirin kalçalarını elledi Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş Erdoğan: Türkiye, Çin'den sonra ikinci sırada