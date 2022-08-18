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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine Ukrayna'ya gitti. Erdoğan'ın heyetinde BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar'ın bulunması dikkat çekti.

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