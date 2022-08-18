Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti 18 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine Ukrayna'ya gitti. Erdoğan'ın heyetinde BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar'ın bulunması dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fe0a3ce88467154e283d5b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Can çekişen Marmara Denizi'nden sevindiren görüntüler Damat balkondan girip dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı Canlı yayında indirim hesabı yapan sunucu olay oldu Gürcistan vatandaşları alışveriş için Türkiye'ye akın etti Kan donduran görüntüler: Küçük çocuk havuzda herkesin gözü önünde boğuldu Kendi cenazesinde konuşup soruları yanıtladı Uçakta ilginç anlar: Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı Kemal Kılıçdaroğlu'na ''14. cumhurbaşkanımız'' dedi, salonda alkış koptu Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü