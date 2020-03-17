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  3. 17 Mart 2020 17:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından kameraların karşısına geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü’ne gitti.

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