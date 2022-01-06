  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iş insanı arasında ilginç diyalog kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iş insanı arasında ilginç diyalog kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) yaptığı konuşma sonrası kendisine ulaşan bir iş insanı ile arasında geçen diyalog kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İşyeri sahibi hırsızı tokatlaya tokatlaya dışarı attı
Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
Facia! Yangında 7'si çocuk 13 kişi öldü
Akkuyu Nükleer işçileri eylemde
Cübbeli Ahmet Erdoğan'a uyarı: ''Zaten deistlik almış başını gidiyor''
Yerli otomobil TOGG Las Vegas’ta görücüye çıktı
Bakan Özer okul müdürünü böyle azarladı: ''Siz ne biçim adamsınız?''
Asansör sapığı kabusu yaşattı! Kızın imdadına babası yetişti
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı