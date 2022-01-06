Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iş insanı arasında ilginç diyalog kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iş insanı arasında ilginç diyalog kamerada 06 Ocak 2022 Perşembe Saat: 09:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) yaptığı konuşma sonrası kendisine ulaşan bir iş insanı ile arasında geçen diyalog kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d686a671251c372e517a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşyeri sahibi hırsızı tokatlaya tokatlaya dışarı attı Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi Facia! Yangında 7'si çocuk 13 kişi öldü Akkuyu Nükleer işçileri eylemde Cübbeli Ahmet Erdoğan'a uyarı: ''Zaten deistlik almış başını gidiyor'' Yerli otomobil TOGG Las Vegas’ta görücüye çıktı Bakan Özer okul müdürünü böyle azarladı: ''Siz ne biçim adamsınız?'' Asansör sapığı kabusu yaşattı! Kızın imdadına babası yetişti Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı