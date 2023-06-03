Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı 03 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 22:30 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"nin ardından Çankaya Köşkü'ne geçti ve kameraların karşısında yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647b94d067e932176c15ad13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yemin töreninde Erdoğan'a protesto Sadettin Saran, Engelsiz Kulaçlar etkinliğinde özel gereksinimli gençlerle kulaç attı Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın paniği Başkent'te sağanak sonrası alt geçitler göle döndü Başkent'te su basan dairenin eşyaları dışarı taştı Başkentte dolu ve sağanak yağış etkili oldu Ankara'da sağanak; yollar göle döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti İstanbul'da derenin rengi değişti; İSKİ'den açıklama geldi