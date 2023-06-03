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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"nin ardından Çankaya Köşkü'ne geçti ve kameraların karşısında yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

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