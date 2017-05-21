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  3. 21 Mayıs 2017 20:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti lideri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 delegenin oyunu alarak kurucusu olduğu partinin genel başkanı oldu.

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