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Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatı'nda

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir Tuzla Tersane Komutanlığı'nda yenileme çalışması yapılan Savarona yatını ziyaret etti. Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgiler alarak yenilenen bölümlerde incelemelerde bulundu.

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