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  3. 25 Mayıs 2017 16:45

Cumhurbaşkanı Erdoğana, Brükselde sevgi gösterisi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın Brüksel kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek isteyen Türkler Wiltcher’s Steinberger Otel'i önünde toplandı.

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