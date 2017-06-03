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  3. 03 Haziran 2017 09:15

Cumhurbaşkanı Erdoğana program çıkışı coşkulu tezahürat

Okçular Vakfı'nda düzenlenen Palet İlkokulu Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'nin ardından salon çıkışında vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun tezahüratlarda bulundu.

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