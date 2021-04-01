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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''1 Nisan'' paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken "1 Nisan" paylaşımında bulundu.

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