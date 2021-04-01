Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''1 Nisan'' paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''1 Nisan'' paylaşımı 01 Nisan 2021 Perşembe Saat: 19:11 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken "1 Nisan" paylaşımında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6065f099b056c8783660a723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'nin 1 Nisan videosuna cevap Özgür Özel'den ''Pişman ederim'' diyen Şentop'a cevap Kılıçlı, pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayırmaya çalıştı Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine polis müdahalesi İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu İstanbul'da camiden müzik yayını skandalı TEM'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var! Borsada para batıran işçinin feci sonu! Liseli kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri şoke etti