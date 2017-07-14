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  3. 14 Temmuz 2017 16:45

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 15 Temmuz şiiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a özel seslendirdiği 'Söyle Çocuk' şiiri ilk kez TGRT Haber ekranlarında yayınlandı.

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Havayolu şirketinin pilotu o geceyi anlattı
Havayolu şirketinin pilotu o geceyi anlattı
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Öğrenciler kilometrede 1 kuruş yakan hibrit araç geliştirdi
Öğrenciler kilometrede 1 kuruş yakan hibrit araç geliştirdi
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Plajdaki vatandaşların oynuyor zannettiği gencin cesedi sahile vurdu
Plajdaki vatandaşların oynuyor zannettiği gencin cesedi sahile vurdu
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Emre Alkin, “Bu darbe başka bir ülkede yaşanmış olsa kesinlikle dağılırdı”
Emre Alkin, “Bu darbe başka bir ülkede yaşanmış olsa kesinlikle dağılırdı”
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Amerikaya gitme hayaliyle Başkonsolosluk bahçesine atladı
Amerikaya gitme hayaliyle Başkonsolosluk bahçesine atladı
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Atatürk Havalimanına 15 Temmuz Destanı yazısı konuldu
Atatürk Havalimanına 15 Temmuz Destanı yazısı konuldu