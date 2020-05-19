  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Mayıs 2020 20:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs için İstiklal Marşı paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Video Galeri
Akdeniz depremleri sonrası uzmanlardan tsunami uyarısı!
Akdeniz depremleri sonrası uzmanlardan tsunami uyarısı!
Video Galeri
Kaza yapanın kardeşi olduğunu gören sağlık personeli şoke oldu!
Kaza yapanın kardeşi olduğunu gören sağlık personeli şoke oldu!
Video Galeri
Doğu Perinçek tartışma yarattı ! Atatürk askerlikten istifa etti mi?
Doğu Perinçek tartışma yarattı ! Atatürk askerlikten istifa etti mi?
Video Galeri
Atatürk'ün tarihe geçen sözleri söylediği Kartal İstimbotu yenilendi
Atatürk'ün tarihe geçen sözleri söylediği Kartal İstimbotu yenilendi
Video Galeri
Şeytan mantası Türkiye'de görüntülendi
Şeytan mantası Türkiye'de görüntülendi
Video Galeri
19 Mayıs Atatürk Rallisi: Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu yarıştı
19 Mayıs Atatürk Rallisi: Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu yarıştı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM