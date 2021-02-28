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  3. 28 Şubat 2021 13:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''28 Şubat'' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden, ''Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım.'' açıklamasında bulundu.

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