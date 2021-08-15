Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 günde 2 farklı göç açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 günde 2 farklı göç açıklaması 15 Ağustos 2021 Pazar Saat: 17:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 gün içerisinde yaptığı birbirinden farklı iki göç açıklaması sosyal medyada olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61192893dd515f4119020343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Eğitimiyle dikkat çeken yarışmacı ikinci soruda elendi Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kabil'den kaçış: Binlerce araç yollarda Eşi benzeri görülmemiş yağış: 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü Pavyonda kız arkadaşını görünce dehşet saçtı Kastamonu'nu ezip geçen selin geliş anı böyle görüntülendi Bozkurt'taki selden mucize eseri kurtulan Yılmaz Ersevenli, korku dolu anları anlattı Kastamonu'ndaki sel felaketinden yeni görüntü: Ezine Çayı böyle taştı Rize’de şelale taştı