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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 günde 2 farklı göç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 günde 2 farklı göç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 gün içerisinde yaptığı birbirinden farklı iki göç açıklaması sosyal medyada olay oldu.

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