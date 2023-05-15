Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Birinci turda biteceğine inanıyoruz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde balkon konuşması yaptı. Erdoğan, "Biz, yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz" dedi.

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