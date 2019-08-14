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  3. 14 Ağustos 2019 19:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Destici’ye bayram telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi telefonla arayarak bayramını kutladı. Büyük Birlik Partisi’nin lideri Mustafa Destici, partisinin Eskişehir’de düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. BBP İl Başkanlığının bayramın dördüncü günü bir otelde gerçekleştirdiği programa çok sayıda partili katıldı. Bu esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

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