Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT için yeni tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT için yeni tarih 13 Aralık 2022 Salı Saat: 19:10 Güncelleme: 13 Aralık 2022 Salı 19:10 AK Parti'den dün yapılan açıklamada emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin Ocak ayına bırakılacağı belirtilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesinin 2022 yılı içerisinde neticelendirileceğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6398a3ebfe589d4b5178eb43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsü alev topuna döndü, yolcular canlarını zor kurtardı Bunu söyleyen bir kadın: ''Kadınları işe almayı tercih etmem, evlenirler, çocukları olur'' İzmir sular altında! Arabalar yolda suya gömüldü Mavi Vatan'ın bekçisi İDA'lar göreve hazır! İklim aktivistinden olaylı eylem! Polis zor kurtardı İstanbul sahillerinde önce kızıl yosun, şimdi de çöp dağları! Timsah bakıcısına saldırdı! Korku dolu anlar kamerada Polis tek tek durdurup kontrol etti! Bin 152 TL cezası var Trafikte kaza yapan 2 kadın birbirinin üstüne yürüdü