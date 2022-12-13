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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT için yeni tarih

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AK Parti'den dün yapılan açıklamada emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin Ocak ayına bırakılacağı belirtilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesinin 2022 yılı içerisinde neticelendirileceğini açıkladı.

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