Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gönül Dağı' türküsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gönül Dağı' türküsü 09 Temmuz 2021 Cuma Saat: 23:00 Diyarbakır İçkale'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e8aad365b4916c495a9803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çok geç olmadan duyun bu çığlığı: Ölmek istemiyorum Ankara'da ''ilişki sırası'' cinayetinde kara verildi Fren yerine gaza basınca zincirleme kazaya neden oldu Skandal üstüne skandal! Büyükelçinin eşi, mağaza görevlisini tokatladı Büfeci ve ailesine sert müdahale! 2 polis açığa alındı Sokak ortasında yarı çıplak birbirlerine girdiler 2 çocuk annesi genç kadına iğrenç şantaj İBB İstanbulluların Avrasya Tüneli kabusunu çözdü Gıda fabrikasında facia! Onlarca ölü var