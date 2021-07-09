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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gönül Dağı' türküsü

Diyarbakır İçkale'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü söyledi.

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