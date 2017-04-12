  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Nisan 2017 17:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanser hastalarına müjde!

'Kanserli hastanın tedavisini, masrafını devlet üstlenecek'

Video Galeri
Yeni çevre yolunda dikilen ağaçların bir bölümü kurudu
Yeni çevre yolunda dikilen ağaçların bir bölümü kurudu
Video Galeri
İstanbul semalarında leylek alarmı
İstanbul semalarında leylek alarmı
Video Galeri
Körfez eski belediye başkanına silahlı saldırı
Körfez eski belediye başkanına silahlı saldırı
Video Galeri
Kamyon viyadükten aşağı devrildi: O anlar kamerada
Kamyon viyadükten aşağı devrildi: O anlar kamerada
Video Galeri
Erdoğan'dan Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na fıkralı eleştiri
Erdoğan'dan Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na fıkralı eleştiri
Video Galeri
Beykoz'da çocuklar temiz bir çevre için sokakta
Beykoz'da çocuklar temiz bir çevre için sokakta