  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 05 Temmuz 2017 23:15

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Katar üssü açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katar krizinde körfez ülkelerin talepleri hiçbir koşulda kabul edilebilir değil. Ancak Katar'ın talep etmesi halinde Türk askeri üssünü kapatabiliriz." dedi.

Video Galeri
Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı
Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı
Video Galeri
CHPnin yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki DEAŞlının yakalanma anı kameraya yansıdı
CHPnin yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki DEAŞlının yakalanma anı kameraya yansıdı
Video Galeri
Emniyetten hız ihlaline kamu spotuyla uyarı
Emniyetten hız ihlaline kamu spotuyla uyarı
Video Galeri
Uyuşturucu bağımlısından şok sözler: Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm
Uyuşturucu bağımlısından şok sözler: Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm
Video Galeri
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 2 ölü, 7 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 2 ölü, 7 yaralı
Video Galeri
Bingölde ilk kez kinoa bitkisi ekildi
Bingölde ilk kez kinoa bitkisi ekildi