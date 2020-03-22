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  3. 22 Mart 2020 09:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs çağrısı !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara videolu mesaj gönderdi. Erdoğan koronavirüs için çağrıda bulundu.

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İmamoğlu İBB'nin koronavirüs önlemlerini açıkladı!
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İtalyan belediye başkanının koronavirüs isyanı olay oldu
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Arjantin'de yasağa rağmen sokağa çıkanları polis kovaladı
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