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  3. 13 Ağustos 2020 13:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu dönemde eğlenceye ara verelim. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Buna riayet edelim.'' dedi.

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