  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Millete Sesleniş' konuşması: Başaramayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Millete Sesleniş' konuşması: Başaramayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Turistlerin korku dolu anları kamerada
Ehliyetsiz sürücü can aldı: Haftaya askere gidecekti
Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında yangın
A Spor'da mikrofon kazası: ''Ağabey ne para çalıyorlar biliyor musun?''
Merkel'in zor anları! Kameraların önünde içi geçti
Gaziantep hayvanat bahçesinde dehşet! Kaçan aslan 3 kişiyi yaraladı
Teksas değil İstanbul! Akaryakıt istasyonunda çatışma anı kamerada
Oğuzhan Uğur'dan paylaşım rekoru kıran video
Belediye Başkanı tatilcilere seslendiler: ''Gelmeyin''