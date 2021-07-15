Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Millete Sesleniş' konuşması: Başaramayacaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Millete Sesleniş' konuşması: Başaramayacaklar 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 22:05 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f086f385c96f4c765cccd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turistlerin korku dolu anları kamerada Ehliyetsiz sürücü can aldı: Haftaya askere gidecekti Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında yangın A Spor'da mikrofon kazası: ''Ağabey ne para çalıyorlar biliyor musun?'' Merkel'in zor anları! Kameraların önünde içi geçti Gaziantep hayvanat bahçesinde dehşet! Kaçan aslan 3 kişiyi yaraladı Teksas değil İstanbul! Akaryakıt istasyonunda çatışma anı kamerada Oğuzhan Uğur'dan paylaşım rekoru kıran video Belediye Başkanı tatilcilere seslendiler: ''Gelmeyin''