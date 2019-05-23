  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2019 22:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu yıl içinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. Yani yaklaşık 30 bin. İlk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz” dedi. Sağlık çalışanları ile iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama bekleyenlere müjde vererek yaklaşık 30 bin sağlık çalışanının yıl sonuna kadar kamuda...

Video Galeri
Ölen eşinin cansız bedeni başında çaresizce ağladı
Ölen eşinin cansız bedeni başında çaresizce ağladı
Video Galeri
Üzerine araç sürdü, keser sapıyla saldırdı: Pompalıyla ateş açtı
Üzerine araç sürdü, keser sapıyla saldırdı: Pompalıyla ateş açtı
Video Galeri
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkisini ifşa etti !
Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkisini ifşa etti !
Video Galeri
Serasını sulamak için açtığı sondaj kuyusundan alev püskürdü
Serasını sulamak için açtığı sondaj kuyusundan alev püskürdü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM