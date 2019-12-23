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  3. 23 Aralık 2019 19:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karşılama

Nisan ayı itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nı 50 milyoncu yolcu olan Kerem Kobanbay ve ailesi hediyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

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