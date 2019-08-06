Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
06 Ağustos 2019 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11. Büyükelçiler Konferansı’nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası toplum geleceğini tehdit eden terör, açlık, küresel ısınma gibi problemleri çözme kabiliyetini giderek kaybediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığımız süreci çok yakın bir zamanda farklı bir aşamaya geçireceğiz. S-400 konusunu Türkiye için kriz haline...