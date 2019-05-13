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  3. 13 Mayıs 2019 00:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşa: “Daha güzel olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu geleneksel iftarına nostaljik tramvayla gittiği sırada bir vatandaşın, "Başkanım her şey çok güzel olacak" demesi üzerine, "Daha güzel olacak" sözleriyle yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda düzenlenen iftara katıldı. Erdoğan, iftar öncesi İstiklal Caddesi’nde önce bir süre yürüyerek vatandaşlarla sohbet...

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