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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen vatandaşın sesini basıtrdılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’de yaptığı konuşma esnasında yardım isteyen vatandaşın sesi AK Partililer tarafından bastırıldı.

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