Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen vatandaşın sesini basıtrdılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen vatandaşın sesini basıtrdılar! 24 Ekim 2021 Pazar Saat: 15:10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’de yaptığı konuşma esnasında yardım isteyen vatandaşın sesi AK Partililer tarafından bastırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61754d484d3334599b755ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Mercedes'e binmek günahtır'' diyen Temel Karamollaoğlu'na makam aracı sorulunca... BTP Lideri Hüseyin Baş: ''Meclis''te olsam Türkiye’yi sallarım'' Serdar Ortaç sahnede kendinden geçti! Sarmaş dolaş dans edip... TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 nefesleri kesti Kardeşinin HES kodunu kullanırken yakalanan virüslü yolcu: Üç kağıtçılık yapmıyorum İstanbul'da eşini döven adama meydan dayağı Marmara'da 2 yük gemisi çarpıştı Çanakkale açıklarında korkutan gemi kazası Ordu'da skandal görüntüler: Kur’an-ı Kerim sayfalarını sahaya fırlattılar