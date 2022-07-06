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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurtdışına gitmek isteyen doktorlara: Giderlerse gitsinler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorların yurt dışına gitme isteği hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Giderlerse gitsinler" dedi.

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