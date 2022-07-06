Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurtdışına gitmek isteyen doktorlara: Giderlerse gitsinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurtdışına gitmek isteyen doktorlara: Giderlerse gitsinler 06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorların yurt dışına gitme isteği hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Giderlerse gitsinler" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c54e01854f7f4b6c53a723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da güpe gündüz kadına şiddet, tekme tokat darp etti! Hacettepe'de yeni mezun doktorun sözlerine dekandan müdahale Ünlü rock yıldızı sahnede bayıldı Yemen'de silah deposunda büyük patlama: 10 ölü, 35 yaralı Gören gözlerine inanamadı! Dev hortum kamerada Bir baba cinneti daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp, intihar etti! Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı ekonomik krizin sebebini buldu Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı Üniversitede skandal! Dekan öğrenciyi konuşturmadı, ortalık karıştı