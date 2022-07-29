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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gelecek Partisi lideri ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki tartışmada, Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak bir video paylaşım geldi.

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