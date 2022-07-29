Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşım 29 Temmuz 2022 Cuma Saat: 07:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gelecek Partisi lideri ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki tartışmada, Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak bir video paylaşım geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e36839c2126b504e16d6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Varank'tan Ümit Özdağ'a ağır sözler: ''Ahlaksız provakatör!'' Gelenekleri bilmeyince... Kız istemeye gelen Alman damat kayınpederin alnından öptü Finans Merkezi inşaatında çalışan işçiler maaşlarını alamayınca ofisi bastı Suriye sınırında açıklama yapmak isteyen Ümit Özdağ’a engel Geçen sene yangında kül olan yeşil cennetimiz küllerinden geri doğdu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon Uyuşturucu hapı kargolarken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti Bir kadına şiddet vakası daha! Eşini bıçakla rehin aldı! Piton öyle bir şey yuttu ki... Veterinerler gözlerine inanamadı