  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Haziran 2017 11:15

Cumhurbaşkanı Erdoğanı gören vatandaşın canlı yayın heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gören bir vatandaşın bu anları cep telefonuyla canlı yayında paylaşmaya çalışması sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Video Galeri
Mehmetçik teröre aman vermiyor
Mehmetçik teröre aman vermiyor
Video Galeri
Önce giriş belgesini unuttu, sonra kimliğini
Önce giriş belgesini unuttu, sonra kimliğini
Video Galeri
Yemek yerken aracın altında kalıyorlardı
Yemek yerken aracın altında kalıyorlardı
Video Galeri
Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti
Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti
Video Galeri
Silahlı ve maskeli soyguncular süpermarketten 10 bin TL çaldı
Silahlı ve maskeli soyguncular süpermarketten 10 bin TL çaldı
Video Galeri
THYden kadın basketbolcuları gözyaşlarına boğan sürpriz
THYden kadın basketbolcuları gözyaşlarına boğan sürpriz