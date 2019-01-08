Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dayısı için cenaze töreni
08 Ocak 2019 15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dayısı için cenaze töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını kaybeden dayısı Ali Mutlu için Piyalepaşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Mutlu, Çarşamba günü memleketi Rize’nin Güneysu’da toprağa verilecek. Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat eden Ali Mutlu için Piyalepaşa Camisi’nde cenaze töreni...