Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet fırçası canlı yayına yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet fırçası canlı yayına yansıdı 09 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 13:25 Güncelleme: 09 Ekim 2024 Çarşamba 13:25 Partisinin TBMM Grup toplantısı sonrasında AK Parti'ye yeni katılan isimlere parti rozeti takmak isteyen AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet fırçası canlı yayına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67065a2d13193ea0f90c9853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan kendisine yöneltilen soruyu muhabir Rüya Akkuş'a cevaplattı Erdoğan açıkladı: Suç makineleri tutuklu yargılanacak Çalıştıracak işçi bulamayınca, baba mesleği için Almanya'dan Türkiye'ye döndü Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: 361 yolcu daha Türkiye'de Türk bilim insanlarından alzheimer tedavisi için umut olacak dev adım Bu da rakun istilası: Bahçeye çıkınca gözlerine inanamadı Gabar'ın günlük petrol üretimi 47 bin varile çıktı İşin uzmanı anlattı: Sahte bal nasıl anlaşılır? Türkiye'de yeni bir akrep cinsi bulundu: Eşinin adını verdi