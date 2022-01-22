Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sezen Aksu için tepki çeken sözleri için olay iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sezen Aksu için tepki çeken sözleri için olay iddia 22 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 12:50 Gazeteci Nevşin Mengü, Erdoğan'ın Sezen Aksu'yu hedef alan sözleriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Mengü, söz konusu görüntülerle ilgili gazetecilere "yazmayın" talimatı gittiğini ifade etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ebd35e0976377d454dee73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da taksici dehşeti! Kadını önce kaçırdı, sonra darbetti Salda Gölü kumsalına açılan su kuyusuna tepki Rezalet! Çocukları annelerinin sevgilisiyle cinsel ilişkisini böyle izledi 81 ilde dev uygulama: 49 gözaltı! Koronavirüs aşısının vücuda etkisi ilk kez görüntülendi CHP, 10 maddelik enflasyon reçetesini açıkladı Sokak ortasında dehşet! Suriyelilere kurşun yağmuru! Yanmayan Kuran-ı Kerim'leri özenle saklıyorlar İnanılmaz görüntü! Türkiye'nin gizli cennetindeki şelale dondu!