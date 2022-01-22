Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sezen Aksu için tepki çeken sözleri için olay iddia

Gazeteci Nevşin Mengü, Erdoğan'ın Sezen Aksu'yu hedef alan sözleriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Mengü, söz konusu görüntülerle ilgili gazetecilere "yazmayın" talimatı gittiğini ifade etti.

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