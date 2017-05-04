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  3. 04 Mayıs 2017 22:20

Cumhurbaşkanı Erdoğanın telefonu yetti

Antalya’da 6,5 aylık prematüre doğduktan sonra bacağı kesilen ve 150 liralık düzenekle yürümeyi 3 yaşında öğrenebilen minik Özge’nin babası Ali İhsan Yıldırım, kızını bu hale sokanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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