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  3. 01 Mayıs 2017 09:45

Cumhurbaşkanı Erdoğanın uçağından Yavuz Sultan Selim Köprüsü

İstanbul'un üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağından böyle görüntülendi.

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Taksim'de pankart açan 2 kadına gözaltı
Taksim'de pankart açan 2 kadına gözaltı
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İşte 1 Mayıs'ın tarihçesi
İşte 1 Mayıs'ın tarihçesi
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanda resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanda resmi törenle karşılandı
Video Galeri
Taksimde pankart açan iki kadın gözaltına alındı
Taksimde pankart açan iki kadın gözaltına alındı
Video Galeri
Kanala uçan sürücü: Otomobilim serinlemek istedi
Kanala uçan sürücü: Otomobilim serinlemek istedi
Video Galeri
Motosikletçilerin yaptığı korkunç kaza kamerada
Motosikletçilerin yaptığı korkunç kaza kamerada