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  3. 28 Kasım 2018 08:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el sıkışmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkan adaylarını açıkladığı toplantıda Eskişehir belediye başkanı adayı Burhan Sakallı'nın eşi Sümeyye Sakallı, Erdoğan'la tokalaşmadı.

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