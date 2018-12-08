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  3. 08 Aralık 2018 13:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu telefon görüşmesi olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine mektup yazan üniversite öğrencisi ile yaptığı telefon görüşmesinin videosu sosyal medyada yayınlandı.

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