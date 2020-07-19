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  3. 19 Temmuz 2020 15:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi

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Son Dakika Haber- ABD güçleri Rus askerleri kovaladı
Son Dakika Haber- ABD güçleri Rus askerleri kovaladı
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Koronavirüsü hiçe saydılar! Düğünde 70 kişilik halay!
Koronavirüsü hiçe saydılar! Düğünde 70 kişilik halay!
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İngiltere'de tepki çeken polise uzaklaştırma
İngiltere'de tepki çeken polise uzaklaştırma
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Ankara metrosunda şarkı kavgası! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı
Ankara metrosunda şarkı kavgası! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı
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İstanbul'da bir polisin şehit olduğu saldırı kamerada
İstanbul'da bir polisin şehit olduğu saldırı kamerada
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Korkunç kaza 4 farklı araç kamerasında!
Korkunç kaza 4 farklı araç kamerasında!
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