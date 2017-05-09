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  3. 09 Mayıs 2017 09:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyte gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali'nin temel atma törenine katılmak üzere Kuvetyt’e gitti.

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Yardım etme bahanesiyle yaşlı çiftin evini böyle soydular!
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Hırsızın böylesi!
Hırsızın böylesi!
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İçeri girmek için birbirleriyle yarıştılar!
İçeri girmek için birbirleriyle yarıştılar!
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EGMden yurt genelinde dev operasyon
EGMden yurt genelinde dev operasyon
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Adanada şizofren hastası komşularının araçlarını ateşe verdi
Adanada şizofren hastası komşularının araçlarını ateşe verdi
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2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu