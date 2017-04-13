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  3. 13 Nisan 2017 22:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TGRT Haberde soruları cevapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber "Referandum Özel" programında Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı.

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