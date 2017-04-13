  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Nisan 2017 01:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TGRT Haberde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihini değiştirecek kritik referandum öncesi TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını 'Referanduma Doğru Özel' programında cevaplayacak.

Video Galeri
Başbakan Binali Yıldırım: Bu sistem Erdoğan için değil, her doğan içindir
Başbakan Binali Yıldırım: Bu sistem Erdoğan için değil, her doğan içindir
Video Galeri
Başbakan Yıldırım: Yeni modelde garantili hükümet sistemi geliyor
Başbakan Yıldırım: Yeni modelde garantili hükümet sistemi geliyor
Video Galeri
4 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
4 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
İstanbulda Şişlide kadına silahlı saldırı
İstanbulda Şişlide kadına silahlı saldırı
Video Galeri
Başbakan Yıldırım'a 'Hayır'lı karşılama
Başbakan Yıldırım'a 'Hayır'lı karşılama
Video Galeri
Yeni çevre yolunda dikilen ağaçların bir bölümü kurudu
Yeni çevre yolunda dikilen ağaçların bir bölümü kurudu