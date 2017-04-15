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  3. 15 Nisan 2017 13:50

Cumhurbaşkanı, sesini taklit eden fenomenle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sesini taklit ederek gündem olan ünlü fenomen Gökhan Aslan ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım da o buluşma anlarını gülümseyerek izledi.

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