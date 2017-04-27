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  3. 27 Nisan 2017 19:50

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın seslendirdiği türkü ile mest etti

Müziğe olan yakın ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, seslendirdiği “Bir Mendil Aldım Dereden” isimli türkü ile mest etti.

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