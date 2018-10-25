  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Ekim 2018 17:10

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın’dan Aşık Veysel türküsü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Aşık Veysel’in doğum günü nedeniyle seslendirdiği türküyü sosyal medya hesabında paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Büyük ozan Aşık Veysel’i doğum gününde rahmet ve minnetle anıyorum. O, Anadolu topraklarını ve gökyüzünü yanına alıp türkülerini bestelemiş bir ozandı. Okuduğum bir eserinden küçük bir bölümü ustanın...

Bilgin Pro
Video Galeri
La Casa De Papel hayranlarına müjde
La Casa De Papel hayranlarına müjde
Video Galeri
Ankara’nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Ankara’nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Video Galeri
Ayılar kış uykusu öncesinde ortalığı talan etti
Ayılar kış uykusu öncesinde ortalığı talan etti
Video Galeri
Otomobil yaşlı adama böyle çarptı
Otomobil yaşlı adama böyle çarptı
Video Galeri
Engelli kıza dillere destan Roman düğünü
Engelli kıza dillere destan Roman düğünü
Video Galeri
Sık sık iş değiştirmek boşanma sebebi
Sık sık iş değiştirmek boşanma sebebi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM