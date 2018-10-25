Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın’dan Aşık Veysel türküsü
25 Ekim 2018 17:10
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın’dan Aşık Veysel türküsü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Aşık Veysel’in doğum günü nedeniyle seslendirdiği türküyü sosyal medya hesabında paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Büyük ozan Aşık Veysel’i doğum gününde rahmet ve minnetle anıyorum. O, Anadolu topraklarını ve gökyüzünü yanına alıp türkülerini bestelemiş bir ozandı. Okuduğum bir eserinden küçük bir bölümü ustanın...